Bodrum’da 4 gün tatil 7 bin lira

Yaz tatiline sayılı günler kala yerli turistin otel arayışı hızlandı. Ancak Ege'den Akdeniz'e birçok otelin enflasyon gerekçesiyle sunduğu fiyatlar dudak uçuklattı. Yerli turistin de tatil yapabilmesi için kolları sıvayan genç turizmciler, Antalya'dan Çeşme'ye, Fethiye'den Bodrum'a Kapadokya'dan Karadeniz'e kadar birçok bölgede ekonomik tatil paketleri hazırladı. Enflasyona karşı uygun tatil sloganıyla yola çıkan 'Genç Turizmciler Derneği', ulaşım, konaklama ve hatta beach clup'lara ücretsiz girişler dahil kişi başı 7 bin ila 10 bin TL arasında tatil imkânı sunuyor. Yaz dönemi boyunca geçerli olan fiyatlara bayram dahil ara zam yapılmıyor.Genç Turizmciler Yönetim Kurulu Başkanı Onur Sabırlıoğlu, dernek üyesi acentelerin kış döneminden otellerle anlaşma yaptığını belirterek, "Enflasyonla mücadele için acentelerimiz ve anlaşmalı olduğumuz bazı oteller kârlılıklarımızdan taviz vererek bu paketleri oluşturduk. Yerli turiste ekonomik tatil yapma imkânı sunarken, Bodrum gibi fahiş fiyat algısının oluştuğu bazı tatil beldelerinde uygun tatil yapılabildiğini de vatandaşımıza göstermek istedik" dedi.Bu paketlerin otobüslü turlar olduğunu aktaran Sabırlıoğlu, "İstanbul ve Ankara kalkışlı otobüslerimiz var. Yaz boyunca 3-4-5 yıldızlı otel seçenekleriyle Bodrum turlarımız bulunuyor. Ulaşım, 3-4 yıldızlı otellerde konaklama dahil yaz dönemi itibarıyla kişi başı fiyatlar Bodrum'da 7 bin TL. Bu fiyat 5 yıldızlı otellerde ise 10 bin TL. 6 yaşa kadar çocuklar ücretsiz. Yani iki kişilik bir aile, 6 yaşından küçük bir çocuğuyla Bodrum'da 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde 3 gece 4 gün tatil yapmak istediğinde ulaşım dahil 20 bin TL'den başlayan paketleri bulabiliyor. Bu ailenin kendi aracıyla ulaşım sağlaması durumunda sadece yol masrafı bile 6-7 bin TL tutar" diye konuştu.Sadece Bodrum özelinde değil birçok tatil beldesinde bu gibi paketler hazırladıklarını anlatan Sabırlıoğlu, "Antalya Kemer bölgesi 5 yıldızlı ultra her şey dahil oteller haziran ayı itibarıyla kişi başı 3 gece 4 gün ulaşım dahil 8 bin TL'den başlıyor. 4 gece 5 gün ise 10 bin TL. Bu paket için haziran, temmuz ve ağustos itibarıyla her perşembe-pazar İstanbul ve Ankara çıkışlı turlar düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.Fethiyeve Çeşme'de de benzer paketler hazırladıklarını aktaran Sabırlıoğlu, "Fethiye'de 3 gece 4 gün konaklamalı yarım pansiyon kişi başı 6 bin 500 TL. Çeşme'de de yine 3 gece 4 gün her şey dahil bir otelde kişi başı fiyat 8 bin 500 TL" dedi. Bu turlardan paket alanlara özel çalışmalar da yaptıklarını aktaran Sabırlıoğlu, "Mesela Fethiye'de tekne turları ücretsiz. Yine Bodrum'da anlaşmalı olduğumuz beachlere giriş ücretsiz. Bu beachlerde ortalama kişi başı fiyat 1.000 TL, yine tekne turları da 500 TL'den başlıyor. Biz paketlere bu hizmetleri de dahil ettik" diye konuştu.BUsene özellikle kültür turlarına ciddi talep olduğunu anlatan Sabırlıoğlu, "Karadeniz, Kapadokya, Kuzey Ege ve GAP turları klasik rağbet gören turlarımız. Enflasyona karşı vatandaşımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Mesela GAP turları 3 gece konaklamalı 6 bin 500 TL, 1 gece konaklamalı Kapadokya turları 3 bin TL, Bozcaada Çanakkale turları 3 bin TL" şeklinde konuştu.BUpaketlerin özel olarak hazırlandığını aktaran Sabırlıoğlu, Kurban Bayramı'nda da fiyatların aynı olduğunu kaydetti. Sabırlıoğlu, "Bizler kış ayı itibarıyla otellerden oda alıyoruz, yaz ayında satıyoruz. Ara zam yapmıyoruz. Talep çok yüksek. Bu paketleri almak isteyenler şimdiden harekete geçmeli. Çünkü sınırlı kontenjanımız var. Bu paketleri Genç Turizmciler Derneği'nin instagram sayfasından ve web sitesinden görebilirler" dedi.urizmde rekorların ardı arkası kesilmiyor. Bu yılın ilk 4 ayında geçen ılın aynı dönemine göre yüzde 11.75 artışla 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırlayan Türkiye, yeni bir rekora imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yılı ocak-nisan dönemi verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret edenlerin 10 milyon 654 bin 94'ü yabancılardan oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son üç aylık yurtdışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 12 milyon 678 bin 959'a ulaştı. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16.20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçiyle birinci sırada yer aldı. Rusya, 1 milyon 78 bin 294 ile ikinci, İran yüzde 51.78 artış ve 946 bin 437 ile üçüncü oldu.Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.71 artarak 3 milyon 611 bin 244 oldu. Nisanda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinci sırada yer aldı. Bunu Rusya ve İngiltere takip etti.