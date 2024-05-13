4. Global GastroEkonomi Zirvesi başlıyor

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) düzenlediği 4. Global GastroEkonomi Zirvesi için geri sayım başladı. 23 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek etkinlik, dünyadan ve Türkiye'den sektörün duayen isimlerini buluşturacak. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, AKM'nin ilk kez gastronomi zirvesi için kapılarını açacağını söyledi. Gastronomi ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü belirten TURYİD Zirve Komitesi Başkanı Ebru Koralı da, zirvede gastronomi ve ekonomi politiğine ilişkin oturumların düzenleneceğini belirterek, "Bir de Hatay paneli düzenleyeceğiz. Deprem sonrası Hatay için yapılan çalışmalara katılanlar kentteki ekolojik tarımı ele alacak" dedi.