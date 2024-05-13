Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 4. Global GastroEkonomi Zirvesi başlıyor
Giriş Tarihi: 14.5.2024

4. Global GastroEkonomi Zirvesi başlıyor

4. Global GastroEkonomi Zirvesi başlıyor
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) düzenlediği 4. Global GastroEkonomi Zirvesi için geri sayım başladı. 23 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek etkinlik, dünyadan ve Türkiye'den sektörün duayen isimlerini buluşturacak. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, AKM'nin ilk kez gastronomi zirvesi için kapılarını açacağını söyledi. Gastronomi ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü belirten TURYİD Zirve Komitesi Başkanı Ebru Koralı da, zirvede gastronomi ve ekonomi politiğine ilişkin oturumların düzenleneceğini belirterek, "Bir de Hatay paneli düzenleyeceğiz. Deprem sonrası Hatay için yapılan çalışmalara katılanlar kentteki ekolojik tarımı ele alacak" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
4. Global GastroEkonomi Zirvesi başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA