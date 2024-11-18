40 milyon dolarlık yatırım hedefi

Ege Bölgesi'nin köklü gruplarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nda üç yıl önce yaşanan hissedar ve yönetim değişimi grubun yeniden büyümeye başlamasını sağladı. Çiftay, 17 Ağustos 2021 tarihinde Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun yaklaşık yüzde 30 oranındaki hissesini satın aldı. Satın alımla birlikte yönetim kurulu yapısındaki değişiklikle şirket yönetimine Çiftay'ın belirlediği yönetim kurulu üyeleri geçti.Topluluk, önümüzdeki dönemde 40 milyon dolar yatırım planlayarak, yakaladığı büyüme temposunu sürdürmeyi hedefliyor. Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, iki yıl içerisinde dolar bazında iki kat büyüyerek 2023 sonunda 480 milyon dolar ciroya ulaştıklarını söyledi. Candaş, toplam cironun yaklaşık 90 milyon dolarının ihracat gelirinden oluştuğunu belirtti.