40 yıllık usta: Bu kadar kaliteli beklemiyorduk

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun seçim çalışmaları sırasında Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobili TOGG'u Atatürk Oto Sanayi sitesindeki esnafları ziyareti sırasında test ettirdi.

SOYLU "ARABA SİZİN, DÜKKÂN SİZİN EN İYİ PUANINI USTALARIMIZ VERİR"

Ziyareti sırasında konuşma yapan Soylu, "Buraya Türkiye'nin yeni umudu, yeni gururu, TOGG arabasıyla beraber geldik. Burası Türkiye'deki oto sanayi sitelerinin kalbidir. Arabayı test etmemiz lazım. Altına, üstüne bakın. Fransa'dan mı geldi İtalya'dan mı? Evet, Bursa'dan geldi. Bunun en iyi ekspertizini yapacaklar, bunun en iyi puanını verecekler, bununla ilgili en iyi testi yapacaklar sizlersiniz. Onun için araba sizindir, dükkân sizin" dedi.

Oto Sanatkârları Esnaf Odası'ndaki ziyareti sonrası sanayi sitesi içerisinde bulunan dükkânları gezen Soylu, TOGG'u 40 yıllık oto tamircisi Yılmaz Özalp'e kontrol etmesi için teslim etti. TOGG'u lift sistemiyle havaya kaldıran Özalp, arabayı Süleyman Soylu ile birlikte inceledi.

"TÜM PARÇALAR YERLİ FİRMALARIMIZDAN KULLANILMIŞ"

Oto tamir ustası Yılmaz Özalp ise "Özellikle sağlam gözüküyor. İşte montaj malı yok öyle böyle falan. Gerçekten yüzde yüz yerli. Başka bir arabanın parçası değil yani. Bu bizim kendi malımız, gerçekten öyle. Çok güzel. Ön takımı, diski, fren sistemi harika. Soğutucu sistemi var. Gördüğünüz gibi. Ses izolasyonu da çok güzel. Çok güzel, kısacası on numara" demişti.

"FABRİKASINDA İNCELEMEK İSTEMİŞTİK BAKANIMIZ AYAĞIMIZA GETİRDİ"

TOGG'u inceleyip tam puan veren 40 yıllık oto ustası Yılmaz Özalp TOGG'u yakından incelemenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u sadece televizyondan incelemiştim. Atatürk Oto Sanayi sitesindeki birçok usta birleşip TOGG'un fabrikasını gezmek için başvuruda bulunmuştuk Fakat biz bunu beklerken İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu TOGG'u ayağımıza getirdi. TOGG'un milli ve yerli olduğunu görmek için aracın şase ve mekanik aksamlarını inceledik. Biz burada birçok farklı modelin araç parçalarını tamir edip inceliyoruz. Çıraklıktan yetişmeyiz. Abim, kardeşlerim ve yeğenlerimle birlikte çalışıyoruz. Benim branşım motor ve elektrik elektronik aksamı, kaporta, boya, döşeme ve tüm parçaları konusunda uzmanız. TOGG'un ön dizaynı çok güzel olmuş. Paneli çağımızın ileri teknolojisi ile yapılmış. Akıllı cihazlarla ve teknolojik olarak düzenlenmiş. Koltuklar kaliteli deriden ve çok rahat. Bu malzemeler TOGG'a değil de Avrupa modellerinde kullanılsa otomobilin fiyatı 2-3 milyon arasında olurdu. Aracı life kaldırdığımızda önce fren sistemine baktım. Fren sisteminde Avrupa araçlarında olduğu gibi kaliteli soğutucu Disk kullanılmış. Amortisörler son derece kaliteli, Aracın cam sistemi yerli olarak Şişecam'dan kullanılmış. Lastikleri yerli firma Lassa kullanılmış. Arabada yok yok fakat inceleme sonucunda Bakan Soylu'ya her şey güzel olmuş da egzozu unutmuşlar diyerek espri yaptık. Biz Türkiye olarak zaten parça ve montajda çok ilerdeyiz. Böyle bir aracın yapılması bizim ustalarımız için çocuk oyuncağı hepsi yerli ve milli parçalarla yapılmış. İmkân verilirse bu araçların daha da iyileri yapılabilir. Otomobil üretiminde çok geri kaldık. İnşallah bu bir başlangıç olur Ülkemiz ve geleceğimiz için daha güzel ve donanımlı araçlar üretiriz. Elektrikli otomobil alanında bakım onarım ve tamir konusunda ustalarımıza da eğitim verilirse ustalarımız gelişir ve uzmanlaşır. Fosil yakıttan Elektrikli araç dönemine geçiyoruz. Bu alanda uzmanlığımızın artması lazım. Şarj ve servis ağının genişlemesi lazım" dedi.

ŞEREF ÖZALP, "ÜLKEMİZDE SON YILLARDA YAPILMIŞ EN İYİ PROJELERDER BİRİSİ"

Servisin gelişiminde katkısı olan Ağabeyi Şeref Özalp ise, yerli ve milli aracımız olan TOGG'u çok beğendiğini ve teknolojik üstü bir araç olduğunu söyleyerek, "1976 yılında Amerikan araçları yapıyorduk. 1993 yılında kendi servisimizi kurduk. Kardeşler olarak da çalışıyoruz. İlk başladığımızda yerli otomobil bizim için bir hayaldi. Şimdi bu hayalimiz gerçeğe dönüştü içimizdeki tutkumuz ve özlemimiz gurura dönüştü. Arabayı eleştirecek noktayı aradık bulamadık. Ülkemizdeki firmaların yerli olarak ürettiği parçalardan yapılan araç harika olmuş. Burada hem yerli firmalarımız hem de yerli ustalarımız ve insanlarımız kazanacaktır. Türk mühendisleri ortaya koydukları çalışmayla mükemmelliği ortaya koymuşlar. İlk yerli otomobilimizin bu kadar kaliteli olacağını tahmin etmiyorduk. Yakından görüp incelediğimizde gurur duyup hayran kaldık. Atatürk oto Sanayi Sitesindeki birçok usta aracı yakından inceledi ve tam not verdiler. Biz yıllardır başkalarının markalarını överdik şimdi kendi yerli markamızı övüp gurur duyuyoruz. Ülkemizde son yıllarda yapılmış olan en iyi projelerden birisidir. Bu gerçekleştirenlerden Allah razı olsun. Türkiye genelindeki ustaların bu yerli otomobil üretim fabrikasını planlı olarak gezip incelemesi teknolojinin gelişiminde büyük fayda sağlayacaktır Farklı fikirlerle daha güzel modeller ortaya çıkacaktır" diye konuştu.