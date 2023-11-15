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Giriş Tarihi: 16.11.2023

45 milyon ziyaretçi 42 milyar dolar gelir

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
45 milyon ziyaretçi 42 milyar dolar gelir
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe sunumunu yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023'ün ilk 9 ayındaki turizm gelirinin 42 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Turizmde elde edilen tarihi başarıları tek tek sıralayan Bakan Ersoy, "2023 yılı ocakeylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 45.2 milyon olmuştur. Bu süreçte kişi başı gecelik gelir ise 100 dolara yükselmiştir" diye konuştu. Turizm gelirlerinde Orta Vadeli Plan hedefinin 55.6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, mevcut veriler ışığında sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini vurguladı. "Kişi sayısında olduğu gibi turizm gelirlerinde de ibre yükseliştedir" yorumunu yapan Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin ise son 6 yılda yüzde 55 oranında arttığına dikkat çekti.
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45 milyon ziyaretçi 42 milyar dolar gelir
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