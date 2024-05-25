5 milyar insan Türk uydularının kapsamında

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için geri sayım başladı. Son kontrolleri ve yörüngedeki operasyonlarına yönelik provaları tamamlanan uydu 4 Haziran salı günü özel bir uçakla Amerika'nın Florida eyaletindeki Space-X'in merkezine gönderilecek. 8 Temmuz haftasında ise Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılacak olan uydu ile Türkiye, dünya üzerindeki yaklaşık 5 milyar nüfusu kapsama alanına dahil edecek. Türksat 6A ile ilk kez Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Aselsan ve Ctech sanayi kuruluşlarının çalışmalarına ilk kez 2015 yılında başladığı Türksat 6A'nın uzay macerası için geri sayım başladı. Türksat 6A, uzayda 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7.5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek.