Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan kişilere yönelik denetim başlattıklarını belirterek, "Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı" dedi. Kayıt dışı konusunda attıkları adımları genişlettiklerini söyleyen Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, işletmelerde kullanılan POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilat tutarlarından oluşan hasılatın beyan edilip edilmediğini gündemine aldığını belirtti. Bu süreçte söz konusu kişilerin vergi daireleri tarafından izaha davet edildiğini belirten Bakan Şimşek, "Bu kişilerden 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin vergi mükellefiyetlerine göre gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameleri olmak üzere 18 bin 500 vergi beyannamesi alındı. Kayıt dışı bırakılan yaklaşık 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi de bu şekilde sağlandı" diye konuştu. Şimşek, bu çalışma sonucunda 1.5 milyar lira vergi tahakkuk ettirildiğine işaret etti.