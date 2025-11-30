500 konakla mahalle kültürü yaşatılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" ifadelerini kullanarak projeye ait tanıtım videosunu yayımladı. Bakan Murat Kurum'un paylaşımdaki görüntülerde, TOKİ'nin sadece konut üretmekle kalmayacağı, aynı zamanda mahalle kültürünü güçlendirecek sosyal yaşam merkezleri inşa edeceği vurgulandı.

YÜRÜYÜŞ MESAFESİNDE

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılara özel etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim alanı, spor salonu ve misafirhane yer alacak. Proje, aynı zamanda vatandaşların günlük ihtiyaçlarını yürüyüş mesafesinde karşılayabileceği, komşuluk bağlarının yeniden güçleneceği modern yaşam alanları oluşturmayı da hedefliyor.

'KOMŞULUK İLİŞKİSİNİ ÖNEMSİYORUZ'

BAKAN Kurum, projeye ilişkin detayları şöyle anlattı: "Önceliğimiz mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkisinin yaşaması. 500 konuta düşecek şekilde 500 mahalle konağı yapacağız. Camisi, okulu, sosyal donatılarıyla vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her şey orada olacak. Nişan, söz gibi merasimlerin yapılabileceği alanlar da yer alacak. Aile sağlığı merkezleri, gündüz bakımevleri kurulacak."