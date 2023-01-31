521 milyarlık borca yapılandırma

Meclis'te görüşmeleri devam eden tarihi borç yapılandırması kapsamında 2 bin liranın altında borcu bulunan 7.6 milyon kişinin 4.6 milyar liralık borcu siliniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yapılandırmaya ilişkin yasa teklifinin etki analizi yapıldı. Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için de yapılandırma imkânı getiriyor. Dava aşamasındaki alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına girebilecek dava sayısı vergi daireleri için 215 bin 511 oldu. Derdest davalarda ihtilaf konusu vergi ve ceza tutarı 181.2 milyar lira olacak.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 196 milyar liralık alacağı da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Düzenleme ile borcu bulunan 3 milyon 277 bin iş yeri ve 14 milyon 613 bin sigortalının borçları yapılandırılacak. 2 bin liranın altında borcu terkin edilecek 332 bin 450 iş yeri düşüldüğünde, iş yeri sayısı 2 milyon 944 bin 555 olacak. Yapılandırma kapsamında SGK'ya ödenmesi gereken 4.8 milyar lira idari para cezası da kapsamda bulunuyor. Tarım Bağ-Kur'luların sattıkları ürün bedellerinden prim borçları sebebiyle kesinti yapanların tahsil edip de kuruma aktarmadıkları borçlar, yeniden yapılandırma kapsamına alınırken, 10 bin 304 borçludan ana para ve gecikme zammıyla toplam 81 milyon 708 bin lira alacak bulunuyor.TEKLİFLE, geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zammı da terkin ediliyor. Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen toplam 1 milyon 431 bin 535 kişinin borçlarından 4.5 milyar lira gecikme zammından vazgeçilecek. Teklifle sporcu ücretlerinden kesilen vergilerin iadesine imkân tanınıyor. Düzenlemenin 1 milyar lira vergisel maliyetinin olacağı değerlendiriliyor.