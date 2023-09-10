55 ülke iş makinesi için Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en büyük iş, inşaat ve istif makinaları sektörlerinin başında gelen Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. 6 milyar dolarlık ciroya ulaşan sektörün daha da büyümesi için İMDER ve İSDER, 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde, İstanbul'da 3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi'ni düzenleyecek.Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörünü, yeşil dönüşüme hazırlayacak ilgili mevzuatların, etkinliklerin ve müzakerelerin öncüsü olmayı sürdürüyor.Bu doğrultuda önümüzdeki ay İstanbul'da 3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi düzenlenecek. Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunan iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün dijital ve yeşil dönüşüm rotasının belirleneceği kongreye, 55'ten fazla ülkeden, 500'ün üzerinde üst düzey sektör temsilcisi ve bürokratın katılması bekleniyor. Kongrede şubat ayında meydana gelen, tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde, iş ve istif makinaları sektörünün önemi istişare edilecek. Kongrede dijitalizasyon, sıfır karbon ayak izi, paylaşım ekonomisi, enerji dönüşümü başlıkları ile iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün gezegene duyduğu saygı, karbon ayak izinin azaltılması, tüm süreçlerin döngüsel ekonomi düzlemine taşınması alt başlıkları değerlendirilecek.İlk kez hazırlanan "Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu"nun kamuoyuna tanıtıldığı toplantıda konuşan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, şunları anlattı: "2023 yılının Ocak-Haziran rakamlarına göre Türk iş ve inşaat makinaları sektörü, 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat rakamını yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardı. İmalat sanayi içerisindeki konumunu 'Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda perçinleyen sektörümüz; 2022 yılındaki yaklaşık 4 milyar dolar ciro rakamı ve yaklaşık 250 bin kişiye sağladığı istihdam olanağıyla birlikte hız kesmeden çıtasını yükseltmeye devam etmektedir. Sektörün çatı kuruluşu İMDER; 20 yılı aşkın süredir iş ve inşaat makinaları sektörünün katlanarak büyüme gösteren ilerleyişinde tüm sektör temsilcilerine rehber olmayı misyon edinmiştir. Türk markasının gücünü günümüz ağır rekabet koşullarında her platformda göstermek için yeni çalışmalara imza atmaya devam edecektir."