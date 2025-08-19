5G ihalesi ekimde yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G ihalesinin ekim ayında yapılabileceğini söyledi. Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde konuşan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın da onayını alarak artık bundan sonra şartnameyi oluşturuyoruz. Ekim ayında inşallah bunun ihalesini yapmış oluruz. 2026'da da ilk sinyalleri almaya başlarız. Birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz" dedi. 11 frekans paketi için toplam asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da mikro mobilite sektörünün milyar dolarlık yatırımı çok kısa sürede çekebileceğini söyledi. Başkanı Maria Luisa Wyganowski de, AB ve Türkiye'nin birlikte doğayı koruyan, geçim kaynaklarını güçlendiren ve her iki tarafı iklimde net sıfır emisyona yaklaştıran bir yol seçebileceğini söyledi. YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar ise, ortalama 70 yıllık bir insan ömrünün yaklaşık üç yılının yollarda geçtiğini aktardı.