5G ihalesi için önemli adım: Frekansların asgari değeri 2.1 milyar dolar

Türkiye'yi yüksek hızlı internetle tanıştıracak 5G'de son viraja girildi. Mobil operatörler bu ay çıkılması planlanan ihale kapsamında 11 frekans paketi için yarışacak. Frekans paketlerinin asgari toplam değeri 2 milyar 125 milyon dolar olarak öngörüldü. 2026 yılında ilk 5G sinyalinin verilmesi planlanırken, Türkiye böylece 10 kat daha hızlı internet imkânına kavuşmuş olacak. Kamuoyunda "5G" olarak bilinen mobil elektronik haberleşme hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamında ihaleye çıkılacak frekans paketlerinin asgari değerleri kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, 700 MHz için A1, A2 ve A3 olmak üzere üç paket oluşturulurken, asgari frekans bedeli her bir paket için 425 milyon dolar olacak.

KULLANIM HAKKI

Ayrıca, 3.5 GHz'de B1'den B8'e kadar olacak şekilde 8 paket belirlenirken, bu frekanslarda asgari bedelin bant genişliğine göre 50 milyon dolar ile 200 milyon dolar aralığında tespit edildi. Böylece, 11 frekans paketi için toplam asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar olarak öngörüldü. Asgari değerler üzerinden çıkılacak ihale sonucunda oluşacak bedel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanacak şartnamede belirlenen usulle kazananlar tarafından üç eşit taksitle ödenecek. Taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7.93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirlenen faiz oranı ile yapılmaması halinde BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.İhaleye hak kazananlar 2042 yılına kadar aldıkları frekans paketlerinin kullanım hakkına sahip olacak.

EYLÜL İHTİMALİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihale sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada ihalenin, ağustos ayında yapılmasının planlandığını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre ihalenin eylül ayına sarkması da ihtimal dahilinde bulunurken, ilk sinyal ise 2026 yılında verilecek. İhale sürecinde, öncelikli nüfus yoğunluğu yüksek büyük şehirlerde kapsama sağlanacak ve yurda yaygınlaştırma süreci 45G'deki gibi aşamalı ilerleyecek.

10 KAT HIZLI İNTERNET

5G'NIN içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamını taşıyor. 5G mevcutta kullanılan 4.5G'ye göre 10 kat daha hızlı internete kavuşulmasını sağlayacak. 5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı olacak. İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, bir filmi saniyeler içerisinde indirme imkanı sunacak. Yani 4.5G ile bir saatte inen yüksek kalitede bir film 5G ile 6 saniyede indirilebilecek.

HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK?

5G'NİN yaygınlık kazanmasıyla birlikte gün- günlük yaşamda da pek çok şey değişecek. 5G ile lük birlikte çok daha fazla sayıda eşya birbirleriy-birbirleriyle konuşmaya başlayacak. Akıllı evler, araç-le araçlar, anahtarlar, lambalar, saatler ve benzeri lar, pek çok eşyanın akıllandığı bir çağa girilecek. Örneğin uzaktan yapılacak cerrahi işlemler, 5G ile olanaklı bir hale gelecek. Ameliyatlar 5G üzerinden yapılabilecek, milisaniye hızları konuşulan bir teknoloji uzaktan cerrahi ope-operasyonların yapılmasına imkân verecek.

AKLA GELEN İLK OPERATÖR OLACAĞIZ

TURKCELL Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G sürecine yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Turkcell'in güçlü altyapısıyla 5G'ye hazır olduğunu belirten Koç, "Ülkemiz için dönüm noktası olan 5G'ye geçiş sürecinde yeni bir döneme giriyoruz. Başta iş hayatı ve farklı endüstri kolları olmak üzere hayatın her alanında dönüştürücü etkileri olacak 5G için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 31 yıldır hız ve çekim kalitesi denildiğinde akla gelen ilk operatörüz. Türkiye'yi ilk 'alo' ile tanıştırdık. 5G denildiğinde de akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak" dedi. Koç, 5G'nin hayatın her alanında köklü değişimler getireceğini ifade etti.