5G ile “yeni hayat” geliyor internet 10 kat hızlanacak

Türkiye'nin 16 Ekim'de ihalesini gerçekleştirerek, 1 Nisan 2026'da tam anlamıyla devreye almayı planladığı 5G teknolojisi, sağlayacağı hız, güvenlik ve verimlilikle birçok alanda değişim ve dönüşümü beraberinde getirecek, hayatın neredeyse her alanına dokunacak. 5G teknolojisi 4,5G'ye göre yaklaşık 10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak. Cihazlar arası iletişimde gecikme süresi milisaniyeler düzeyine inecek.

OYUNLAR TAKILMAYACAK

Film, dizi ve videolar anında yüklenip izlenebilecek. Büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Daha önce ortalama hızlarla 4,5G ile 5 dakikada inen bir film, 5G sayesinde yaklaşık 30 saniyede izlenebilecek. 4,5G ile 1 dakikada yapılan işlemler, 5G ile saniyelerin altına düşecek. Çevrim içi oyunlar takılma olmadan çok daha akıcı oynanabilecek. Canlı yayınlar, görüntülü konuşmalar daha kaliteli hale gelecek. Çevrim içi oyunlarda gecikme neredeyse olmayacak. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları daha gerçekçi çalışacak.

YOL GÜVENLİĞİ ARTACAK

5G teknolojisi, mobil telefonlar, tabletler, otonom araçlarda (kendi kendine giden arabalar), akıllı şehir sistemleri (trafik kontrolü, enerji yönetimi), endüstriyel otomasyon (fabrikalar, robotik üretim), uzaktan sağlık hizmetleri, VR ile AR uygulamalarında kullanılacak. 5G teknolojisi günlük hayatta, toplumun birçok alanında da büyük kolaylık sağlayacak. Bu teknolojinin hayata geçirilmesiyle beraber otonom araçlar, 5G sayesinde birbirleriyle anlık iletişim kurabilecek. Yol güvenliğinin artmasıyla trafik kazaları azalacak. 5G, akıllı fabrikaların kurulmasını sağlayacak.

Bu sayede üretim hatları ve robotlar arasında iletişim olacak, daha verimli ve otomatik sistemler kurulacak. Şehirlerin akıllı teknolojilerle donatılması için de 5G teknolojisinin kullanılması büyük avantaj sağlayacak. Hızlı internet bağlantısıyla trafik ışıkları, kameraların, su ile elektrik sistemlerinin otomatik yönetilebilmesine olanak verecek. 5G'nin tarım, lojistik ve eğitim gibi alanlarda da kullanımı mümkün olacak. Özellikle tarlaların sulanması, sensörler ile izlenmesi bu teknolojiyle daha mümkün olacak. Toprak nemi, sıcaklık, gübre seviyesi, hastalık riski gibi veriler gerçek zamanlı izlenebilecek ve böylelikle verim artışı elde edilecek. Ayrıca, otonom traktörler ve robotlarla ilaçlama gübreleme gibi faaliyetler yürütülebilecek. Lojistik alanında da kesintisiz erişimle kargolar anlık takip edilebilecek.

DOKTORLAR UZAKTAN AMELİYAT YAPABİLECEK

5G ile doktorlar hastayla aynı yerde olmadan, özel robotlar ve sistemler kullanarak ameliyatı uzaktan gerçekleştirebilecek. Bu ancak, robotik cerrahi sistemleri ve yüksek hızlı veri bağlantılarıyla yapılabiliyor. Cerrahın verdiği komutların robotun anında uygulanması gerektiği için en ufak bir gecikme ciddi sorunlara neden olabiliyor. 5G teknolojisiyle gecikmeler yaşanmayacak ve tıbbi veriler korunacak.