5G’den Hazine’ye dev katkı: İhale bedeli 3 milyar 534 milyon dolar oldu

İŞLETMECİLER TOPLAM 2 MİLYAR 945 MİLYON DOLAR TEKLİF VERDİ

Bakan Uraloğlu, "Üç operatör,700 MHz bandındaki 3 paket frekans için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 frekans paketi için 1 milyar 665 milyon dolar olmak üzere toplamda 2 milyar 945 milyon dolar teklif vererek frekans bantlarını almaya hak kazandı. Böylece ihale bedeli KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacak" dedi.

İhale kapsamında, A1 700 MHz frekans lisans hakkını 429 milyon dolarla Turkcell, A2 700 MHz frekans lisans hakkını 426 milyon dolarla Vodafone kazanırken A3 700 MHz frekans lisans hakkını ise 425 milyon dolarla Türk Telekom kazandı.

B1 paketini 214 milyon dolarla Turkcell, B2 paketini 209 milyon dolarla Türk Telekom, B3 paketini 201 milyon dolarla Vodafone satın aldı. Turkcell B4 paketini 187 milyon dolara, B5 paketini 186 milyon dolara ve B6 paketini ise 208 milyon dolara satın aldı. Türk Telekom, B7 paketine 212 milyon dolar ve B8 paketine ise 248 milyon dolar teklif ederek kazandı.