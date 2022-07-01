60 ay vadeli 0.99 faizle yalıtım kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'ne başvurular başladı. Paketle 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli 0.99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak. Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak. Ardından sözleşme kredi kullandıracak bankaya verilir ve kredinin yüzde 60'ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi'nin bankaya verilmesiyle yüzde 40'lık kalan kısmın da ödenmesi gerçekleşecek. Böylece kredi ödemesi bankalarca konut sahibine değil direkt yalıtım firmasına yapılacak.Türkiye'de ısı yalıtımı olmayan bir hanenin, bugünün fiyatlarına göre, ortalama yıllık doğalgaz faturası 6.656 TL olarak hesaplanıyor. Isı yalıtımıyla yüzde 35 tasarruf sağlandığı dikkate alındığında konut başına yıllık tasarruf miktarı ise 2 bin 330 lira, aylık ise 194 lira oluyor. Açıklanan kredi paketiyle 20 bin lira kredi çeken bir hane ise aylık 468 lira ödüyor. Böylelikle sadece 274 lira fazla ödeyerek haneye ısı yalıtımı yaptırılıyor.Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde binalarda ısı yalıtımını yapılmasıyla en az yüzde 35 tasarruf yapılacağı öngörülüyor. Kredi paketiyle 2022'den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor. Böylelikle 2024'ün sonuna kadar toplamda yaklaşık olarak en az 1 milyar metreküplük doğalgaz tasarrufunun sağlanacağı hedefleniyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 0.99 faiz oranlı finansman imkânı için vatandaşların Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a başvurabileceklerini söyledi. Bakan Nebati'nin paylaşımında projenin detaylarına ilişkin infografiğe de yer verildi. Buna göre, kredinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi yalıtım firmasının hesabına aktarılacak. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığın yüzde 70 olması, enerji ithalatının 50-60 milyar doları bulması, doğal gazın üçte birinin konutlarda tüketilmesi, konutların yüzde 50'sinin yalıtımsız olması gibi nedenlerle ısı yalıtımı önem taşıyor.