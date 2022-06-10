60 bin eleman aranıyor!

Küresel salgın Kovid-19'un ardından dünyanın üretim üssü halini almaya başlayan Türkiye, ihracat rekorlarına hemen her ay yenilerini eklerken üretim kapasitesini de artırıyor. Hal böyle olunca özellikle emek yoğun sektörlerde yeni personel sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Bu alanda en büyük sorunu yaşayan sektörlerin başında ise hazır giyim geliyor.2021 yılının ilk dört ayında 6.23 milyar dolarlık ihracat yapan hazır giyim sektörü, bu yılın aynı döneminde ihracatını 7.5 milyar dolara yükseltti. Avrupa ülkelerinin üretim üssü halini almaya başlayan sektör, ihracat taleplerini karşılamak için tam kapasite çalışırken ek yatırımlar için de düğmeye bastı. Üretimdeki artış istihdam artışını da beraberinde getirirken sektörde 60 bin personel açığı ortaya çıktı.Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, pandemide kırılan tedarik zinciri sonrasında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin tedarik güvenliği ve çeşitlilik açısından rotalarını Türkiye'ye çevirdiğine dikkat çekti. Aydın, "Türkiye bu süreçte güçlü alt yapısı ile ön plana çıktı. Hazır giyim ve tekstil sektörü ihracat taleplerini karşılamak için tam kapasite çalışmaya başladı" dedi. Hazır giyim ve tekstil sektöründe iç pazar taleplerinde yüzde 10, turistlerin alışverişlerinde ise yüzde 35 oranında artış yaşandığını anlatan Aydın, "Hem iç pazarda hem de ihracatta yaşanan talep artışı ile tekstil firmaları kapasite artışına yöneldi. İçeride ve özellikle ihracatta yaşanan hızlı büyüme ile hazır giyim sanayi üretimi yılın ilk dört ayında yüzde 35 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.Üretimdeki artışın personel açığını beraberinde getirdiğini anlatan Ergin Aydın, "2020'de hazır giyim sektöründe 606 bin 470 kişi istihdam edilirken bu sayı 2021'de 663 bin 406'ya çıktı. Bu yılın ilk üç ayında ise 20 binin üzerinde yeni istihdamla sayı 689 bin 958'e yükseldi" şeklinde konuştu. Sektörde yeni yatırımların hız kesmeden devam ettiğini anlatan Aydın, "2020 ve 2021'de hazır giyim sektörünün aldığı yatırım teşvikleriyle 62 bin ilave istihdama ihtiyaç oldu. Bu teşvikler Anadolu'ya yönelik yatırım iştahını yükseltiyor. Üretim ve kapasite artışıyla bu yıl sonuna kadar hazır giyim sektöründe en az 60 bin çalışana ihtiyaç var" dedi.TÜRKİYE'DEher 6 kişiden birinin tekstilde çalıştığını anlatan TİHCAD Başkanı Aydın, sektörün teknolojiyle yeni bir boyuta evirildiğini kaydetti. TİHCAD'ın sektörel eğitimler verdiğini aktaran Aydın, şöyle devam etti: "Dünya teknolojiyle kabuk değiştiriyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte Avrupa'dan önde olduğumuz bir çok konu var. VR yazılımlar üreten Prosoft VR ile birlikte TİHCAD çatısı altında Prosoft VR Akademi'yi kurduk, iş garantili eğitimler veriyoruz. 3D stilistler yetiştiriyor ve kurs biter bitmez VR stilistleri işe yerleştiriyoruz. Bu eğitim sonrası ilk defa işe başlayan 3D tekstil tasarımcıları 7 ila 10 bin TL arasında maaş alıyor. TİHCAD İK şu ana kadar tekstil sektöründe 540 kişiye iş buldu."HAZIR giyim sektöründe bu yılın ilk dört ayında 7.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Ergin Aydın, "Avrupa'dan yakın ve komşu ülkelere, ABD'den Kuzey Afrika'ya kadar tüm pazarlardan talep artışı var" dedi. Asya'dan tedarike yönelen birçok markanın da üretim için yeniden Türkiye'ye döndüğünü anlatan Aydın, "Ayrıca şu günlerde çok sayıda yeni alıcı ve marka Türkiye'den tekstil tedariki arayışı içinde. Yabancı firmaların bazıları ülkemizde yeni alım ofisleri açmaya başladı" ifadelerini kullandı.