750 milyar euroluk dönüşüm

Küresel ısınmaya karşı mücadele kapsamında 2053 karbon nört hedeflerini oluşturan Türkiye'de şirketler de küresel "yeşil rekabete" hazırlanıyor. Bu doğrultuda AB ülkeleri, 2023 yılı sonunda yüzde 34 payla Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olurken, "Yeşil Mutabakat" ve "Sınırda Karbon Vergisi" doğrultusunda demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil vergi bariyerlerle karşılaşması, 2026'da ise sektör kapsamının genişlemesi bekleniyor. Ags Global Kurucusu Ahmet Güler, "2050 karbon nört hedefleri doğrultusunda AB politikalarında kapsamlı değişiklikler öngören Yeşil Mutabakat, Tek Pazar'ın tesisinden bu yana AB'nin en büyük girişimlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Birlik bu dönüşüm için şimdiden 750 milyar euroluk bir destek ve finansman paketi açıklamış durumda. Diğer yandan, Yeşil Mutabakat benzeri uygulamaların kısa süre içerisinde dünyanın diğer önde gelen pazarlarında da uygulanması bekleniyor" dedi.BM verilerine göre, yeşil dönüşüm hazırlık düzeyi itibarıyla ilk 5 ülke ABD, İsveç, Singapur, İsviçre ve Hollanda olarak sıralanıyor. Diğer yandan, tüm ülkeler birbiri ardına devasa aksiyonlar alıyor. Örneğin, ABD Enflasyonla Mücadele Yasası (IRA) kapsamında 400 milyar dolarlık bir fonu temiz enerjiye yönlendirmeyi planlarken, Japonya 10 yıl boyunca 130 milyar dolar tutarında bir ön yatırımı hayata geçirmeyi taahhüt etti. 2050 yılına kadar yaklaşık 26 trilyon dolarlık yeşil yatırıma ihtiyacı var olan Çin ise 14. Beş Yıllık Planı'nın iklim değişikliği ve dijital ekonomiye 6 trilyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.Üretim süreçlerindeki iyileştirmeler, KOBİ'lerin operasyonel maliyetlerini düşürmesine yardımcı olabilir.Çevre dostu uygulamaları benimseyen KOBİ'ler, tüketiciler ve iş ortakları nezdinde olumlu bir imaj kazanarak rekabet avantajı elde edebilirler.Yeşil sertifikalara sahip ürünler, uluslararası pazarlarda daha fazla talep görmektedir. Bu da KOBİ'lerin ihracat olanaklarını artırabilir.İşletmeler, enerji tüketimlerini azaltmak için enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanabilirler.Geri dönüşüm ve yeniden kullanım stratejileri ile atık miktarını azaltarak çevresel etkilerini en aza indirebilirler.Çalışanlarına yeşil dönüşüm konusunda eğitim vererek, çevre bilincinin işletme genelinde yayılmasını sağlayabilirler