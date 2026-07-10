78 ilin nüfusunu geçti! İstanbul ve Sabiha Gökçen 6 ayda 63,4 milyon yolcu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün haziran ayı hava yolu istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde havalimanlarında yılın ilk altı ayında yolcu ve uçak trafiğinde artış yaşandığını belirten Uraloğlu, İstanbul'daki iki havalimanının ulaştığı yolcu sayısına dikkat çekti.
"78 İLİN NÜFUSUNDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİK"
İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk altı ayda toplam 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul'daki 2 havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE 6 AYDA 112 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Ocak-haziran döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 50 milyon 2 bin 867, dış hatlarda ise 61 milyon 903 bin 797 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısının 111 milyon 960 bin 564'e ulaştığını söyledi.
Uraloğlu, "2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu." dedi.
HAZİRANDA 23 MİLYONA YAKIN YOLCU SEYAHAT ETTİ
Haziran ayında havalimanlarında iç hatlarda 9 milyon 374 bin 831, dış hatlarda 13 milyon 541 bin 166 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, "Haziran ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi." diye konuştu.
Aynı dönemde toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 221 bin 826'ya, yük trafiğinin ise 484 bin 943 tona ulaştığını bildirdi.
İSTANBUL HAVALİMANI 40 MİLYON YOLCUYA YAKLAŞTI
İstanbul Havalimanı'nın ilk altı ayda iç hatlarda 8 milyon 235 bin 298, dış hatlarda 31 milyon 686 bin 815 olmak üzere toplam 39 milyon 922 bin 113 yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, aynı dönemde havalimanında 262 bin 271 uçak trafiği gerçekleştiğini açıkladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ilk yarıda toplam 23 milyon 525 bin 494 yolcuya hizmet verildiğini, uçak trafiğinin 135 bin 535 olarak kaydedildiğini ifade etti.
TURİZM MERKEZLERİNDE 23,3 MİLYON YOLCU
Turizm bölgelerindeki havalimanlarının da yoğun bir dönem geçirdiğini belirten Uraloğlu, ilk altı ayda bu havalimanlarında toplam 23 milyon 358 bin 57 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, bu dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 5 milyon 994 bin 584, Antalya Havalimanı'nın 13 milyon 654 bin 494, Muğla Dalaman Havalimanı'nın 1 milyon 848 bin 682, Milas-Bodrum Havalimanı'nın 1 milyon 519 bin 84 ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın 341 bin 213 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.