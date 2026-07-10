78 ilin nüfusunu geçti! İstanbul ve Sabiha Gökçen 6 ayda 63,4 milyon yolcu ağırladı

TÜRKİYE'DE 6 AYDA 112 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ocak-haziran döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 50 milyon 2 bin 867, dış hatlarda ise 61 milyon 903 bin 797 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısının 111 milyon 960 bin 564'e ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, "2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu." dedi.

HAZİRANDA 23 MİLYONA YAKIN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Haziran ayında havalimanlarında iç hatlarda 9 milyon 374 bin 831, dış hatlarda 13 milyon 541 bin 166 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, "Haziran ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi." diye konuştu.

Aynı dönemde toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 221 bin 826'ya, yük trafiğinin ise 484 bin 943 tona ulaştığını bildirdi.