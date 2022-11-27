8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı bugün sona eriyor

Yaklaşık 40 ülkeden 500'e yakın firmanın stantla katıldığı 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı'nda bu yıl 1 milyar avro iş hacminin yakalanması beklenirken, şu ana kadar etkinliği 40 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaret etti.

Bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen 8. Dünya Helal Zirvesi'nde ise 11 farklı oturumunda 50'den fazla uluslararası konuşmacı sunum yaptı.

Dünya Helal Zirvesi çatısı altında, 40'a yakın ülkeden 200 yabancı şefin katılımıyla Uluslararası Aşçılar Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye'nin 60 ilinden yaklaşık 2 bin şef ve aşçılık okulu öğrencisiyle öğretim görevlileri de yarışmada hünerlerini sergiledi.

Fuarda 4 gün boyunca süren Uluslararası Aşçılar Şampiyonası, dünkü ödül töreninin ardından bugün verilen klasman kupasıyla sona erdi. Klasman kupasına, gösterdikleri performanstan dolayı Moldova temsilcileri hak kazandı.

Öte yandan, muhafazakar giyim ve aksesuar firmalarının ürünlerini tanıttığı fuarda Muhafazakar Moda ve Sanat Sokağı'nın yanı sıra Dünya Lezzetleri Sokağı da ziyaretçiler ile buluştu.

2021'de olduğu gibi bu yıl da startupların, projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtabilmesi için özel bir Start Up Zone alanı ayrılarak genç girişimcilere fırsat oluşturuldu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK HELAL ORGANİZASYONUYUZ"

Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü Aylin Şengül, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 ülkeden 500'e yakın firmanın katıldığı organizasyona imza attıklarını belirterek, beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Şu ana kadar 40 bin ziyaretçiyi aştıklarını bildiren Şengül, ziyaretçilerin neredeyse yaklaşık 10 bininin yabancılar ziyaretçilerden oluştuğunu aktardı.

Gelecek yıl Helal Expo'nun 10'uncusunu gerçekleştireceklerini belirten Şengül, şunları kaydetti:

"2023'te çok güzel gelişmeler bizleri bekliyor olacak. Şimdiden gelecek yıla ilişkin oluşan talep bizleri çok heyecanlandırdı. Zaten 2015'te bu yola çıktığımızda amacımız dünyanın en büyük helal organizasyonunu yapmaktı. Şu an o amacımıza ulaştık. Artık canıgönülden 'dünyanın en büyük helal organizasyonuyuz' diyebiliyoruz. Dünyada 20'nin üzerinde farklı helal fuarı varken şu an İstanbul'da yapılan organizasyon bunların içerisinde en büyüğü ve en kapsamlısı. 2023 ve sonrasında bu proje, tüm dünyada takip edilen, ses getiren bir aşamaya gelecek. Biz bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyor olacağız."