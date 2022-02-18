8 milyar dolar yatıracaklar: Fonlar sanayiye geliyor





YATIRIM ÜSSÜ OLUYORUZ

Ortadoğu Ekonomi Platformu Başkanı Erdin Özel, Ortadoğulu fonların son iki yılda reel ekonomiye toplam 12 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatarak, "Bu yıl için de toplam 8 milyar dolarlık yatırım planlıyorlar. Bu yatırımların bir çoğunun ön anlaşmaları imzalandı. Bu rakamın içinde BİST ve swap anlaşmaları yok. Doğrudan sanayi ve reel yatırımcıya yapılacak yatırımlar. Tarım ve gıda başta olmak üzere, enerji, savunma sanayi, petrokimya ve ulaşım altyapı hizmetleri sektörlerinde hizmet veren şirketlere yapacaklar" dedi. Türkiye'nin özellikle ihracattaki başarılı performansı ve yeni ekonomi modeliyle dikkatleri üzerine çektiğini anlatan Özel, "Ülkemiz stratejik konumu nedeniyle dünyanın yatırım üssü olmaya başladı" diye konuştu.