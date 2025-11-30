81 ile 500 bin sosyal konut

Hükümet 'Yüzyılın Konut Projesi'ne de start verdi. Milyonlarca vatandaşı yuva sahibi yapacak dev konut hamlesi başladı. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, tüm ülkeyi kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı ile en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Kurada hak sahibi olanlar TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemelere başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek. İstanbul'da 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL, 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL, 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL olacak. Anadolu illerinde ise, 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL, 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL, 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL olacak.Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek. Yapım sürecinin 2026'da başlaması, projelerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanması planlanıyor. İlk teslim tarihi ise Mart 2027. 81 ilin tamamında sosyal konut yapılacak. En çok konut 100 bin adetle İstanbul'da inşa edilecek. Onu 30 bin 823 ile Ankara, 21 bin 20 adet ile İzmir, 17 bin 225 adet ile Bursa ve 15 binle Konya izliyor.Projelerde engelliler için yüzde 5, şehit yakını ve gaziler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, gençler için yüzde 20, emekliler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı.18-30 yaş arası kişiler gençler kategorinde müracaat edebilecek. Ama yaş sınırı tek kriter değil. Genç kategorisinde; kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması ve daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olmamaları şartları aranacak. Yani anne babanın evi varsa, o genç başvuru yapamayacak. Üç ve üzeri çocuklu aileler kategorisinde, bakmakla yükümlü olduğu, 19 Aralık 2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük üç çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek. 18 yaşını geçen çocuk 'üç çocuk' hesabına dahil edilmeyecek. 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, belirtilen şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. Gazi eşleri ve çocukları 'gazi' kategorisinden başvuru yapamayacak. Şehit aileleri kategorisindeki başvuru sahiplerinde 'konut sahibi olmama ve gelir şartı' aranmayacak.Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru iptal edilecek. Bu nedenle şansını artırmak isteyenlerin birden fazla başvuru yapması bir anlam ifade etmiyor.Aynı kişi birden fazla kategoride başvuru yapamayacak.Evi değil ama bir evde hissesi olan başvurabilir. Ancak tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL'yi geçmemeli.Evler borcu bitmeden satılamaz. Yani al-sat yapmak isteyenler için uygun değil.Başvuru sırasında daire seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.81 ilde dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak.Konut arzının artması ile fiyat artışı dengelenecek.İlk kez devlet kiralık konut üretecek. Evler piyasa rayicinin çok altında rakamla kiralanacak. Dar gelirliler, ev sahibinin zam baskısı olmadan bütçesine göre konut bulabilecek.Zaman içinde kiralık sayısı artınca kira artış hızı yavaşlayacak.Uygun fiyatlı kiralık konut sayesinde riskli evlerde yaşayanlar daha kolay dönüşüm kararı verebilecek.