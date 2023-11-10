9. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde “Yeni Yüzyılda Girişimciliğin Yol Haritası” masaya yatırılacak

Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde önemli bir yeri alacak girişimciliği ve girişimcileri konu alacak webinar, sahalarında başarılara imza atmış baş aktörleri ağırlayacak.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak webinar, Arizona Üniversitesi Girişimcilik Programı Yöneticisi Prof. Dr. Emre Toker'in "İNOVASYON EKONOMİSİNİN GERÇEKLERİ" konulu özel oturumu ile devam edecek.

Webinar, Figopara Kurucu Ortak & CEO'su Koray Bahar ve The Lifeco Kurucu Başkanı Ersin Pamuksüzer'in "KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM" konulu özel oturumu ile sürecek. Bunu takiben, TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi'nin "NİTELİKLİ DİJİTALLEŞME" başlıklı özel oturumu yer alacak.

Sentez Medya Grup Başkanı ve Para Dergisi Bilişim Yazarı Musa Savaş moderatörlüğünde gerçekleşecek "YATIRIMCILARIN GÖZÜNDEN" konulu panel ile devam edecek olan webinar'da bu panelin katılımcıları ise DOMiNO VC Kurucu Ortağı Mustafa Kopuk, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, Insha Ventures CEO'su Hasan Sami Bayansar ve Game Factory Kurucusu Murat Kahraman olacak.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu'nun "YAPAY ZEKA'YA NASIL ADAPTE OLACAĞIZ?" başlıklı konuşması ile sürecek webinar'ın son panelinde, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Teknoloji Yazarı Cem Kıvırcık moderatörlüğünde "YENİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİMCİLİĞİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?" konusu ele alınacak. Panelin konuşmacıları; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kriptrade CMO'su Dr. Naim Çetintürk, Onlayer Kurucu Ortak ve CEO'su Kıvanç Harputlu, Bosphorus ISS Kurucu ve CEO'su Bekir İçli, Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro ve Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu olacak.

Vakıf Katılım sponsorluğunda gerçekleşecek 9. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, http://www.yeninesilgirisimcilik.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

