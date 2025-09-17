A Para 7 yaşında

Türkiye'nin ekonomi kanalı 7'nci kuruluş yıldönümünü kutluyor. 7 yıl önce 17 Eylül 2018'de kurulan Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve kanal ekibi törende gong çaldı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da A Para'nın 7'inci yıldönümünü kutladı. Albayrak, mesajında "A Para, bugün hem finans dünyasının güvenilir referans noktalarından biri hem de alanında öncü bir medya markası haline geldi. Ekonomi haberciliğine getirdiğimiz yenilikçi bakış açısı, doğru ve tarafsız bilgiye olan bağlılığımız, anlık Spiyasa takibi ve derinlikli analizlerle şekillenen yayın anlayışımız sayesinde izleyicilerimizin güvenini kazandık" dedi.