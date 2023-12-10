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Giriş Tarihi: 10.12.2023

AB yapay zekâyı düzenleyecek

AB yapay zekâyı düzenleyecek
AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek "Yapay Zeka Yasası" konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre, yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre "risk temelli" bir yaklaşımla düzenlenecek. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Yapay zekayı basit yazılım sistemlerinden ayıracak açık kriterler belirlenecek. Üye ülkelerde ortak kuralları uygulamakla görevli 'Yapay Zeka Ofisi' kurulacak.
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AB yapay zekâyı düzenleyecek
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