ABD bütçesi aralıkta 129 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 129 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, bir önceki yılın aralık ayında 85 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2023'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 52 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 65,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, geçen yıl aralıkta yüzde 6 azalışla 429 milyar dolara düşerken, harcamaları ise yüzde 3 artışla 559 milyar dolara yükseldi.