ABD bütçesi ocakta 22 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının 4. ayında federal hükümetin bütçe açığı 22 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl ocakta 39 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ocakta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 43 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 39,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yüzde 7 artarak 477 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 3 artışla 499 milyar dolara yükseldi.