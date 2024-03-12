ABD bütçesi şubatta 296 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2024 mali yılının 5. ayında, federal hükümetin bütçe açığı 296 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl şubatta 262 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, şubatta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 13 yükseldi. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 298,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, şubatta yüzde 3 artarak 271 milyar dolara, harcamaları yüzde 8 yükselerek 567 milyar dolara çıktı.