AB’den dev firmalarla ilgili ’katı’ yasa! Google, Apple, Microsoft... Cirolarının yüzde 20’si alınacak

Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar avro olan, yıllık cirosu 7,5 milyar avronun üzerinde bulunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

YASA KAPSAMINA GİRECEK

Bu şirketler, Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek. Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri önlenecek.