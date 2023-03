ABD’nin 16’ncı büyük bankası battı

ABD'ninen büyük 16'ncı bankası olan Silikon Vadisi Bankası (SVB) iflas etti. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankaya kayyum atadı. Bu durum 1929 Büyük Buhranı'ndan bu yana ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflası oldu. 1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı ve genellikle start-uplara krediler veriyordu. FDIC'nin standart sigortası, her bir hesap için 250 bin dolara kadar teminat sağlıyor. FDIC'nin belirttiğine göre bu mevduatların ne kadarının sigorta limitinin üzerinde olduğu belirsizliğini koruyor.ABD piyasalarını da derinden etkileyen bankanın batışında mevduat artmasına rağmen parayı yanlış değerlendirme etkili oldu. ABD Merkez Bankası Fed'in de faiz artırımına başlaması bankanın zarar sürecini hızlandırdı. FDIC'den yapılan açıklamada, mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı. Açıklamada, FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankası'nı (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi. Tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına erişebileceği belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı önceki gün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın piyasada kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alındı.SVB Financial, pek çok start-up ve risk sermayesi firmasını müşteri olarak kabul eden Silicon Valley Bank'ın ana şirketi. Pandemi sırasında, bu müşteriler çok fazla nakit yatırdı ve bu da mevduatlarda artışa neden oldu. SVB, 2020'nin ilk çeyreğini toplam 60 milyar doların üzerinde mevduatla kapattı. Bu, 2022'nin ilk çeyreğinin sonunda 200 milyar dolara fırladı. SVB Financial, başta uzun vadeli ABD Hazineleri ve devlet destekli ipotek tahvilleri olmak üzere 10 milyarlarca dolarlık görünüşte güvenli varlık satın aldı. SVB'nin menkul kıymetler portföyü, 2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 27 milyar dolardan 2021'in sonunda 128 milyar dolara yükseldi. Bu menkul kıymetlerin temerrüde düşme riski neredeyse yok. Uzun yıllar sabit faiz ödüyorlar. Piyasa faiz oranları çok daha yüksek hareket ettiği için menkul kıymetler açık piyasada bankanın defterlerindeki değerinden daha az değer kazanır hale geldi ve zararına satıldı.