Acemler-Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor

Vatandaşlarımız 'köprü yapıldı ama niçin kullanılmıyor' gibi bir algı içerisinde olabilirler. O köprüyü inşallah 10 güne kadar ulaşıma açacağız. Yunuseli bölgesindeki çalışmaların tamamını ise ekim sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Hızlı büyüyen, ulaşımla alakalı son 10-15 yıldır ciddi sıkıntı yaşayan Bursa'nın önünü açmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yılsonuna kadar da bunların birçoğunu tamamlayacağız. Bursa'mıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.