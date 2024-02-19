ADASO’da Türkiye-Kosova ticaret ilişkileri masaya yatırıldı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Türkiye-Kosova ilişkileri, ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde çok iyi düzeyde. 2023 yılında Türkiye ve Kosova'nın ikili ticaret hacmi 2022 yılına oranla yüzde 4,5 artış ile 694 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı 674 milyon dolar ve Kosova'dan ithalatı 19.5 milyon dolar olmuştur. Adana'mız ve Kosova'nın ikili ticaret hacmine baktığımızda ise 2023 yılı verilerine göre 3.1 milyon Dolar ihracat ve 332.2 Bin dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu rakamlar istediğimiz seviyelerde değildir. Bu rakamların çok daha yukarılara çıkarılması beklenti ve arzumuzu ifade ederek, iş birliğimizin artması için daha çok Kosovalı iş adamlarını ilimizde görmek istiyoruz" dedi.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Türkiye'nin Kosova ile ticaretinde en büyük ticari partner ülke olduğunu belirtti. Damka, "Kosova birçok Türk yatırımcısı mevcut. Kosova'da birçok Türk yatırımcısı mevcuttur ve bölgede çok sayıda Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağların da güçlü olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Bakan Fikrim Damka ayrıca, Kosova'nın yatırım ortamı ve fırsatları hakkında bilgi vererek, Türk iş insanlarını Kosova'ya yatırım yapmaya ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye davet etti. Kosova'nın istikrarlı ve dinamik bir ekonomik ortama sahip olduğunu vurgulayan Damka, ülkenin özellikle enerji, tarım, turizm, altyapı ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda yatırım yapmak için birçok fırsat sunduğunu belirtti.

Toplantıda, Türk ve Kosovalı iş insanları arasında iş birliği imkanlarını artırmak için çeşitli iş birliği platformları kurulması ve ticaretin artırılması için somut adımların atılması konuları da ele alındı.