Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AFAD 473 sözleşmeli personel alacak
Giriş Tarihi: 26.12.2025 10:28

AFAD 473 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.

AA
AFAD 473 sözleşmeli personel alacak
  • ABONE OL

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, AFAD'ın merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 kişi alınacak.

İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.

Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD 473 sözleşmeli personel alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz