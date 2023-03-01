Afet Yeniden İmar Fonu için çalışmalar başladı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasını öngören 11 maddelik yasal düzenlemenin çalışmalarına başladıklarını söyledi. Elitaş, bu fonun ilk kez kurulacağını belirtti. Bağış, yardım ve hibeler bu fonda bir araya getirilecek. Afet bölgesinin imarı için kaynağın yönetilmesi ve aktarılması sağlanacak. Afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları bu fondan karşılacak. Bütçede fona özel bir ödenek ayrılacak ve diğer fonlardan aktarım yapılabilecek. Fonun yönetim kurulu ilgili bakanlardan oluşacak.Elitaş, 11 maddelik teklifin perşembe veya cumaya imzaya açılabileceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'na alırız. Yapılandırma Yasası'ndan sonra genel kurul gündemine gelebilir" dedi. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirten Elitaş, "Kentsel dönüşümün bundan sonra daha hızlı bir şekilde yapılması gerçeği ile karşı karşıyayız. Kurulacak bu fon yapılan çalışmalara katkı sağlayacak" diye konuştu. Elitaş, düzenleme için Hazine ve Maliye, İçişleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlıkları bürokratları ile çalışacaklarını kaydetti.Elitaş, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne bazı maddeler ekleyeceklerini de belirterek, şöyle konuştu: "Depremzedeler Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. İşverenlerin çalışanlara 50 bin liraya kadar yaptıkları nakdi yardımlar sigorta primi ve vergiye tabi olmayacak. Bölgedeki insanların motorlu taşıtlar vergisi gibi mağduriyetleri giderilecek. Kesin olmamakla beraber 11 ilde kayıtlı 2 milyon civarında bir aracın olduğu bilgisi geldi" dedi.ÖTE yandan; kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile ilgili yasa teklifinde başvuru ve taksitlendirme tarihlerinde değişikliğe gidilecek. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi, resim, harç olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngören yasa teklifinde 30 Nisan 2023 olan son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak değiştirilecek. Buna bağlı olarak 31 Mayıs 2023 olan ilk taksit ödeme tarihi de 30 Haziran 2023'e çekilecek.