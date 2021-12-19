Ağır ticari araç satışları pandemide yüzde 69 arttı

AĞIR ticari
araç satışları 2021 Kasım'da yüzde 66 artışla 2 bin 798 adet oldu. Çekici satışları yüzde 45, kamyon satışları ise yüzde 137 arttı. Ağır Ticari Araçlar Derneği
(TAİD) verilerine göre pazar pandemi koşullarına rağmen, 2021 Ocak-Kasım aylarında yüzde 69 büyüdü. PAZAR 25 BİN ADET
Bu dönemde 15 bin 297 adeti çekici, 7 bin 346 adeti kamyon olmak üzere toplam 22 bin 643 adet araç satışı gerçekleşti. Ağır ticari araç pazarının yıl sonunda 25 bin adete ulaşması bekleniyor. 2019'da 7 bin adetler seviyesine gerileyen pazar yeniden yükselişe geçti. Ancak, daha önce 30 bin adetlerin üzerini gören ağır ticari araç sektörü, parlak günlerinden hala uzak. Yılın ilk aylarında ağır ticari araç satışlarında rekor seviyede artışlar görüldü. Ocakta pazar yüzde 219, şubatta yüzde 87, martta yüzde 198, nisanda yüzde 350, mayısta yüzde 217, haziranda yüzde 117 büyüdü. Pazar temmuzda yüzde 6, ağustosta yüzde 11, eylülde ise yüzde 19 daraldı. Ekimle birlikte pazarda yeniden canlanma görüldü. Satışlar ekimde yüzde 35, kasımda ise yüzde 66 arttı.