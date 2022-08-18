"Aile Destek" mobil uygulamasını 6 ayda 38 bin kişi kullandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerini bir arada topladığı "Aile Destek" mobil uygulaması mart ayında erişime sunuldu.

Uygulama sayesinde vatandaşlar sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşarak bu hizmetlere 7 gün 24 saat başvuru yapabiliyor.

Vatandaşlar uygulamadaki sosyal hizmetler başlığı altında, "Çocuk Hizmetleri", "Engelli Hizmetleri", "Yaşlı Hizmetleri", "Aile Hizmetleri", "Kadına Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler", "Yurtdışı Hizmetleri", "Sivil Toplum Hizmetleri" ile "Eğitim ve Yayın Hizmetleri" kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise elektrik tüketim desteğinden doğal gaz desteğine, eğitim yardımından gıda yardımına kadar 49 farklı başlıkta verilen sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri desteklerin şartlarına ve başvuru kanallarına buradan erişebiliyor.