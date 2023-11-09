Aile ve Gençlik Fonu komisyonda kabul edildi: 5 milyar liralık kaynak olacak

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, evlilik arifesindeki milyonlarca gencin çıkmasını dört gözle beklediği Aile ve Gençlik Fonu Yasa Teklifi'ni kabul etti. Teklif haftaya Genel Kurul'da ele alınıp hızla yasalaştırılacak.TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu dün Aile ve Gençlik Fonu kurulmasını öngören yasa teklifini görüşerek kabul etti. Teklif sahibi AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Doğalgaz ve petrol keşiflerimiz ve tabii kaynaklar alanlarındaki çalışmalarımızla yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız. Bu kazanç da Aile ve Gençlik Fonu yoluyla vatandaşımıza, gençlerimize ulaşmış olacak. Fonun büyüklüğü ile ilgili projeksiyonlar yapıldı. Şu anda mevcut doğal gaz, petrol ve maden kaynaklarında yüzde 20'lik bir bölümün aktarılmasıyla en az 4.5-5 milyar liralık bir kaynağın oluşturulabileceğini öngörmekteyiz" dedi.Aile ve Gençlik Fonu'nun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.VERİLER PAYLAŞILACAK: Fon tarafından veri ve bilgi talep edilmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ve protokol imzalanan kuruluşlar, yönetim kuruluna sunulan projelere ilişkin talep edilen her türlü veri ve bilgiyi fonun belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlü olacak. Mali veriler 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.VERGİDEN MUAF OLACAK: Fon, kurumlar vergisinden muaf tutulacak.Bu muafiyet, fonun kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak. Damga vergisi ve harçlardan da muaf olacak.