Aile ve Gençlik Fonu’na 17 bin 192 başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aile Yılı" dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği 13 Ocak'tan bugüne fona 17 bin 192 çift başvurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Desteğe en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara'dan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kurulmuştu. Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlamıştı. Evlilik yolundaki genç çiftler söz konusu fona "e-Devlet" ile "https:// ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları.

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları.

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması.

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması.