Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: "Göç ve İnsani Yardım: STK Çalıştayı" düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, "Göç ve İnsani Yardım: STK Çalıştayı" düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, politika geliştirme süreçlerine sivil toplumu dahil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hazırladığı eylem planları doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açılış konuşmasını yapacağı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde düzenlenecek "Göç ve İnsani Yardım: STK Çalıştayı"na, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılacak.

Göç ve insani yardım alanında çalışmalar yapan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının temsilcileri ile aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlı ve sosyal yardım gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri de çalıştayda yer alacak.

Çalıştay kapsamında, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, göç ve insani yardıma ilişkin yürüttükleri faaliyetler de ele alınacak. Kurumlar, göç ve insani yardım alanındaki faaliyetlerine ilişkin sunumlar yapacak.

Göç ve insani yardım konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra konu ile ilgili yapılacak çalışmalara yön verecek çalıştayda, odak gruplar oluşturulacak. Odak gruplarının elde ettiği çıktılar, rapor haline getirilecek ve konu ile ilgili yapılacak çalışmaların hayata geçirilmesinde etkili olacak.