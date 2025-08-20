Air Europa THY’nin teklifini kabul etti

THY'nin, yatırım için verdiği bağlayıcı teklif Air Europa tarafından kabul edildi. THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızca iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir" ifadeleri yer aldı. İşlemin büyük çoğunluğunun sermaye artışı şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "(İşlem) 300 milyon euroluk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6-12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir."