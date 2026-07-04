AJet’in Ankara St. Petersburg uçuşu başladı

AJET Ankara ile St. Petersburg arasında direkt uçuş başlattı. Yeni uluslararası hat kapsamında gerçekleştirilen ilk sefer, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından yolcularını St. Petersburg'a taşıdı. St Petersburg Pulkovo Havalimanı'ndaki tören, geleneksel çalgılar eşliğinde müzik gösterisiyle başladı. Törende St Petersburg Türkiye Başkonsolosu Başar Başol, St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi, St Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apollinariya Sergeyevna Avrutina, AJet CCO Cemal Kaya ile Pulkovo Havalimanı işletmecisi Genel Müdür Yardımcısı Asiyat Khalvashi birer konuşma yaptı.

NEVSKİ'DE TÜRKÇE DUYUYORUZ

İlk uçuş kapsamında Ankara ve St. Petersburg arasındaki iş birliğinin nasıl artacağına ilişkin bir panel düzenlendi. Türkiye Başkonsolosu Başar Başol, Ankara ile St. Petersburg arasında başlatılan direkt uçuşların iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Herkesin şehirden büyük memnuniyetle ayrıldığını belirten Başol, "St Petersburg, Avrupa şehirlerine göre çok daha ucuz ve güvenli. Artık Nevski Caddesi'nde daha çok Türkçe duyuyoruz" dedi. St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi, Filoloji Doktoru ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apollinariya Sergeyevna Avrutina iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekerek, doğrudan uçuşların halklar arasındaki etkileşimi artıracağını söyledi. Avrutina, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Etnospora, St Petersburg'da ilgi var. Bilal Erdoğan burada tanınıyor ve seviliyor. Burada da yaygınlaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

HAFTADA 5 GÜN SEFER

Ankara ile St. Petersburg arasında karşılıklı tarifeli uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 5 gün yapılacak. AJet, İstanbul ve Ankara'dan Moskova ile St. Petersburg'a direkt uçuşlarını da sürdürüyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moskova Vnukovo ve St. Petersburg Pulkovo havalimanlarına her gün ikişer sefer düzenlenirken, Ankara-St. Petersburg hattında uçuşlar haftada beş gün, Ankara-Moskova seferleri ise haftanın her günü yapılıyor.

19 ÜLKEDE 56 YENİ HAT

Kurulduğu günden itibaren dış hat büyümesini stratejik öncelik olarak belirleyen AJet, Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da açtığı yeni destinasyonlarla iki yıl içinde 19 ülkede 56 yeni hattı uçuş ağına ekledi. Şirket, 2026 itibarıyla yurt içinde 39, yurt dışında ise 61 olmak üzere toplam 100 noktaya sefer düzenliyor. Operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları merkezli sürdüren AJet, 2026 yaz sezonunda Milas-Bodrum Havalimanı'nı da yeni üs olarak hizmete aldı.