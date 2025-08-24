AJet’in fabrika çıkışlı 3. uçağı İstanbul’da

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.8.2025 22:02

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu fabrika çıkışlı yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. AJet’in fabrika çıkışlı üçüncü uçağı TC-OHD tescilli Boeing 737-8 MAX, ABD’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirildi. Hangara alınan uçak standardizasyon ve koltuk montajı süreçlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

AJet, genç filo yapılanması kapsamında sadece iki hafta içinde üç yeni fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna dahil etti. Ağustos ayı başında TC-OHA ve TC- OHB tescilli uçakların katılımıyla başlayan süreç, TC-OHD'nin İstanbul'a gelmesiyle devam etti. Dördüncü uçak olan TC-OHC tescilli Boeing 737-8 MAX'ın ise ağustos sonuna kadar filoya katılması planlanıyor. Yıl sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağının AJet filosuna dahil edilmesi hedefleniyor.

YENİ UÇAK İLK SEFERİNİ YAPTI

Standardizasyon süreci tamamlanan TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki uçağa, THY iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından üretilen yerli ve milli koltuklar monte edildi. Hemen operasyona alınan TC-OHB ise ilk seferini 22 Ağustos'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bodrum Havalimanı'na yaptı. Filosunu büyüten AJet, fabrika çıkışlı yeni nesil uçaklarla operasyonlarına ivme kazandırırken yolcularına da daha konforlu ve güvenli bir uçuş deneyimi sunuyor.

