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Giriş Tarihi: 8.6.2022 11:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan ek gösterge açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’dan ek gösterge açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun her konuda Başkan Erdoğan’ın liderliğinde her türlü imkanı seferber ederek refahı artıracak düzenlemeler konusunda tüm imkanları seferber edecek bir yol alıyoruz. Vatandaşlarımızın durumuna odaklı olarak ilerliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge, emekli ve memurlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Uzun çalışmalar sonucu son haline geldi. Kabine toplantısı sonrası müjde olarak açıklandı. Çok sorular alıyorduk bu konuyla ilgili çok şükür kamuoyu ile paylaşıldı. Bugün itibariyle Meclis'e sağlık çalışanlarımız ile ilgili 14 maddelik bir teklif sunuldu yine 3600 düzenlemesi var. Sene başı itibariyle tüm artışlar net oturduktan sonra sene başında sürece başlamanın daha uygun olacağını düşündük. Tüm artışlar düzenlemeler çalışmalar yapıldıktan sonra, ilgili taraflarlarla istişareler yapılır ve sene başında tüm çalışanlarımızı emeklilerimizi ilgilendiren düzenlemeleri hayata geçiren adımları atacağız.

DEVRİM NİTELİĞİNDE DÜZENLEME

Sistem çok teknik. Uzmanlık gerektiren bir alan. 5 ayrı cetvelde kamu görevlilerini düzenleniyor. 9 kademeden 15 dereceden oluşuyor. 12 tane hizmet sınıfımız var. Çok geniş bir alan. Yaptığımız devrim niteliğinde bir düzenleme.

7 aylık bir süre var istişareye açık. Meclis'e gidecek komisyonlarda ele alınacak. Arka arkaya çok önemli düzenlemeler yapıldı.

Enflasyon farkının hesaplanma yöntemi bellidir. İlgili uzmanlar hesabı yapacaktır. Ücretlendirme modeli ile ilgili bakanlık tarafından yapılan bir çalışma var.

Vatandaşımızın gelir seviyesini artıracağız.

Vatandaşlarımız müsterih olsun her konuda Başkan Erdoğan'ın liderliğinde her türlü imkanı seferber ederek refahı artıracak düzenlemeler konusunda tüm imkanları seferber edecek bir yol alıyoruz. Vatandaşlarımızın durumuna odaklı olarak ilerliyoruz.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan ek gösterge açıklaması
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