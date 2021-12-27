AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’dan Türk-İş’e ziyaret

Türk-İş'e bağlı Sendika Başkanlarının da hazır bulunduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ülke ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, çalışma hayatında var olan sorunların çözümü konusunda hükümet olarak ciddi çalışmalar sergilediklerini ifade etti.

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, yılbaşından geçerli olacak yeni asgari ücretin, çalışanlara nefes aldırdığını belirterek, "Bununla birlikte asgari ücretin üzerindeki vergi diliminin kaldırılmasını yıllardır dile getiriyorduk, bu dönem vergi diliminin kaldırılması yerinde bir karar oldu. Yine Asgari Geçim İndirimi konusunda da tarafların mağdur olmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.