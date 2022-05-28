AK Parti Milletvekili Ramazan Can: Milli Park gibi Millet Bahçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapımına 2020 Kasım ayında başlanan Kırıkkale Millet Bahçesi'nin önemli bir bölümü tamamlandı. Beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ile millet bahçesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Can, bahçenin 5 Ağustos'da teslim edileceğini söyledi. Yüklenici Firma olan Türem-Binko ortaklığı yöneticilerinden bilgi alan Can, aslında bahçenin Haziran ayı içerisinde teslim edileceğini ancak pandemi nedeniyle teslim tarihinin 5 Ağustos'a ertelendiğini söyledi.
İÇİNDE NELER VAR?
450 bin 909 metrekare alan üzerine yapılan millet bahçesinin ilk etap bölümünün 388 bin metrekare olduğunu belirten Can, 67.289.000 TL sözleşme bedeli ile ihalesi yapılan 1.Etap Millet Bahçesi İnşaatında; Millet Kıraathanesi, Bitki Müzesi, Mescid, Kafeteryalar, Meydanlar, Çim Aktivite Alanı, Koruluk, Mesire Alanı, Çim Amfi, Otoparklar, Bisiklet Parkuru, Koşu Parkuru, Yürüyüş Yolları, Spor Alanları (Tenis, Futbol, Basketbol), Çocuk Oyun Alanları, Macera Adası, Seyir ve Dinlenme Terasları ve İskelelerden oluştuğunu kaydetti.
3 BİN 650 YENİ AĞAÇ DİKİLDİ
Can "Kırıkkale Millet Bahçemiz; içinden Kızılırmak geçen, 3 doğal göleti olan, Konya yolu sağında Kayseri yolu solunda muhteşem bir bahçe olmuş. Mevcut ağaçlara ilaveten toplamda 3 bin 650 adet ağaç dikilmiş. Burayı şöyle anlatabilirim milli bir park içerisine kurulmuş bir millet bahçesi diyebiliriz. Doğal güzelliği ile Ankara'dan ve çevre illerden ziyaretçi kabul edecek bir esere sahip oluyoruz. Şehrimize millet bahçesi kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ederim" dedi.
Yüklenici firma yöneticilerine de teşekkür eden Can, 1.sınıf işçilik ve emek harcandığını, firmanın kaliteden ödün vermediğine dikkat çekti.