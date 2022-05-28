AK Parti Milletvekili Ramazan Can: Milli Park gibi Millet Bahçesi

3 BİN 650 YENİ AĞAÇ DİKİLDİ

Can "Kırıkkale Millet Bahçemiz; içinden Kızılırmak geçen, 3 doğal göleti olan, Konya yolu sağında Kayseri yolu solunda muhteşem bir bahçe olmuş. Mevcut ağaçlara ilaveten toplamda 3 bin 650 adet ağaç dikilmiş. Burayı şöyle anlatabilirim milli bir park içerisine kurulmuş bir millet bahçesi diyebiliriz. Doğal güzelliği ile Ankara'dan ve çevre illerden ziyaretçi kabul edecek bir esere sahip oluyoruz. Şehrimize millet bahçesi kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ederim" dedi.