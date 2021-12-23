AK Partili Canikli'den "Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi" açıklaması!

"BU İKİ SORUNUN DA CEVABI KOCAMAN BİR HAYIRDIR."

"Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi, Hazine'nin kaynaklarını zenginlere mi aktarmaktadır? Bu sistem, garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzen midir? Baştan söyleyelim. Bu iki sorunun da cevabı kocaman bir hayırdır." ifadelerini kullanan Canikli, sistemin temel araçlarından birisinin, döviz tevdiat hesabını vadeli TL mevduat hesabına dönüştüren kişiye, vade başı ile vade sonu arasındaki kur farkının, vade sonunda hesaplanan faiz tutarından büyük olması halinde aradaki farkın Hazine tarafından ödenmesi olduğunu açıkladı.

Canikli, kur farkının faiz tutarını aşan kısmının Hazine tarafından vadeli TL hesap sahibi olan kişiye ödendiği gibi bir görüntünün ortaya çıksa da gerçek tablonun çok farklı olduğunu belirterek "Bu sistem yerine, reel faizin 0, nominal faizin enflasyon oranı kadar olduğu geleneksel faiz politikasının uygulandığı bir sistem yürütülmüş olsaydı vadeli TL mevduat sahibi vade sonunda enflasyon oranı kadar garantili bir faiz geliri elde edecekti." değerlendirmesinde bulundu.