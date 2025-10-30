Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:26 Son Güncelleme: 30.10.2025 15:32

Akaryakıt devi resmen satıldı! Türkiye'deki 600 istasyonu devredecek

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından petrol şirketi Lukoil Türkiye'deki 600 istasyonunu satışa çıkardığını duyurmuştu. Lukoil, İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group ile anlaşmaya vardı. Rus akaryakıt devi, Türkiye dahil beş ülkedeki akaryakıt istasyonlarını devredecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış müzakerelerinin ilerlemesi için Rusya'ya ait iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'e yönelik yeni yaptırım kararı almıştı. Yaptırım kararının ardından Türkiye dahil 5 ülkede akaryakıt istasyonları bulunan Lukoil, bu şubeleri satacağını açıklamıştı.

Lukoil, İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

İSVEÇ ŞİRKETİN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Şirketten yapılan açıklamada, Gunvor Group'un Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği ve satış için imzaların atıldığı duyuruldu.

TÜRKİYE'DEKİ 600 İSTASYONU EL DEĞİŞTİRECEK

Lukoil'in 2008 yılında Türkiye pazarına girmiş ve yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında Akpet'i satın almıştı. Lukoil'in iştirak şirketi Akpet ile birlikte Türkiye'de yaklaşık 600 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlar satış işlemlerinin tamamlanmasıyla el değiştirecek.

