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Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 08:04

Akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?

Brent petrol piyasasındaki düşüşten akaryakıt fiyatları da etkilendi. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle peş peşe mazot, benzin ve motorin fiyatlarında indirim açıklaması yapıldı. Özellikle de araç sahipleri gün içerisindeki açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, mazot, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzinde son durum...

Trafiğe çıkmadan önce akaryakıt istasyonlarına uğramayı planlayan araç sahipleri, güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, bugün benzinin litre fiyatı kaç TL oldu gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de fiyatlar aşağı yukarı değişiklik gösterebiliyor. Markalar güncel fiyat listelerini resmi site üzerinden paylaşıyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryaktı fiyatlarındaki son detaylar....

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,10 TL İNDİRİM GELDİ

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

Son Dakika: Motorine indirim geliyor! Litresi ne kadar olacak? | Video

PETROL DÜŞTÜ BENZİN FİYAT GÜNCELLEMESİ İPTAL OLDU

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,63 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,21 satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,72 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,32 satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,73 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,31 satılıyor.

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Akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
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