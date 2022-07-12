Akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?

Trafiğe çıkmadan önce akaryakıt istasyonlarına uğramayı planlayan araç sahipleri, güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, bugün benzinin litre fiyatı kaç TL oldu gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de fiyatlar aşağı yukarı değişiklik gösterebiliyor. Markalar güncel fiyat listelerini resmi site üzerinden paylaşıyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryaktı fiyatlarındaki son detaylar....