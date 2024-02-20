Akaryakıtta 1.5 TL indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere gönderdiği yazı ile bazı ülkelerden yapılan ham petrol ithalatında sağlanan kâr avantajının tüketiciye de yansıtılmasını istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1.5 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıkladı.Son dönemde küresel düzeyde yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda sadece brent petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilerken, akaryakıt fiyatları devlet eliyle değil serbest piyasa koşullarında kendine özgü formülasyon ile belirleniyor. Bu fiyatların belirlenmesinde herhangi bir sebeple piyasa yapısını bozucu kâr hareketlerinin tespiti halinde ise EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi bulunuyor.EPDK son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçti. EPDK Başkanı Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak kâr oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz" dedi.RAFİNERİLERİN yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1.5 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklayan EPDK Başkanı Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kâr avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1.5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır" diye konuştu.EPDK tarafından rafinerilere gönderilen yazıda, kuruma bildirilen rafineri satış fiyatlarının incelenmesi sonucunda rafineri payının benzin türleri için yüzde 3, motorin için ise yüzde 4 olarak uygulandığının görüldüğü belirtildi. EPDK, ilave rafineri payı uygulamasının piyasa faaliyetlerini bozucu veya kısıtlayıcı etki doğurduğunun düşünüldüğünü ifade ederek, ilave maliyet olarak nihai tüketiciye yansıması nedeniyle ilave rafineri payına ilişkin mevcut uygulamanın kaldırılmasının gerektiğini aktardı.