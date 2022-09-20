Akaryakıtta sahte fatura vurgunu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nce 39 bayinin sahte fatura düzenlediği, hiçbir gerçek faaliyeti olmadığı halde piyasaya 5 ayda toplam 2.6 milyar lira tutarında sahte fatura sürdüğü tespit edildi. Söz konusu bayilerce piyasaya sürülen sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 milyar lira kamu zararına neden olduğu belirlendi. Bu usulsüzlüklere yönelik ilgili kurumlara hemen bilgi verildi. 39 bayi hakkında Vergi Usul Kanunu'nu uyarınca mükellefiyetlerinin sonlandırılıp EPDK lisanslarının iptal edilmesi ve firmaların vergi incelemelerine sevk edilmelerine yönelik çalışma başlatıldı. Söz konusu kamu zararının tazmini ve ilgililere gerekli cezaların uygulanması için bayilerden sahte fatura kullanan mükellefler hakkında da vergi incelemesi başlatılacak.