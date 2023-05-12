Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı

Dünyada ilk defa bir SİHA'dan (silahlı insansız hava aracı) seyir füzesi atıldığı vurgusunda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR seyir füzesinin tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olan motorla ateşlendiğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu kaydetti.

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı | Video